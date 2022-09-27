Нижегородец украл телефон у третьеклассника и угодил в полицию

Грабеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина украл телефон у третьеклассника на улице Волкова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Воришка сдал похищенный гаджет в ломбард, переоделся, а одежду, в которой совершил преступление, спрятал. И всё же, как бы злоумышленник не старался скрыться, полицейские задержали его в течение шести часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что заявление о грабеже в дежурную часть отдела полиции поступило от бабушки 9-летнего мальчика. Она рассказала, что неизвестный вырвал из рук её внука мобильный и скрылся в неизвестном направлении.

Было возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 4 лет тюрьмы. Полицейские пообщались со школьником, выяснили приметы вора и отправились на его розыск. Вскоре был установлен адрес проживания подозреваемого, где он был впоследствии и был задержан.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции, где признался в грабеже.

- Похищенный у мальчика сотовый телефон возвращен, - уточнили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!