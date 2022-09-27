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Общество27 сентября 2022 8:37

От холодного водоснабжения 29 сентября отключат Ольгино и Новинки

Нижегородский водоканал продолжает плановые работы на сетях
От холодного водоснабжения 29 сентября отключат Ольгино и Новинки

От холодного водоснабжения 29 сентября отключат Ольгино и Новинки

Подача холодной воды будет ограничена с 9 до 24 часов 29 сентября в жилых домах и нежилых зданиях в Ольгино, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове и Дружном.

Сети, от которых запитаны ЖК «Окский берег» и Новинки, были переданы на обслуживание Нижегородскому водоканалу в неудовлетворительном состоянии, поэтому сейчас стоит задача обеспечить бесперебойное водоснабжение в осенне-зимний период, до наступления морозов. В связи с этим 29 сентября для увеличения надежности функционирования системы будут проведены плановые работы на водопроводе диаметром 315 мм в деревне Ольгино.

Нижегородский водоканал рекомендует жителям с вечера среды, 28 сентября, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте Нижегородского водоканала.