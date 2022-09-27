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Политика27 сентября 2022 8:33

Бывший военный комиссар проверит жалобы нижегородских призывников

Владимир Паков на правах депутата будет проводить проверку воинских частей, куда отправят мобилизованных
Валерия МУРОМЦЕВА
Бывший военный комиссар проверит жалобы нижегородских призывников.

Бывший военный комиссар проверит жалобы нижегородских призывников.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, бывший военный комиссар региона Владимир Паков будет проводить проверку воинских частей, куда были отправлены мобилизованные нижегородцы. Об этом написал в Telegram-канале председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Стоит отметить, что Владимир Паков проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и 7 лет был на посту военного комиссара Нижегородской области.

По словам Евгения Люлина, важно узнать, обеспечены ли призывники всем необходимым. Также в ходе проверки будут разбираться жалобы солдат и офицеров.

Ранее спикер Законодательного Собрания сообщал, что если мобилизуемый гражданин не согласен с выводами медкомиссии, то необходимо обращаться в областную комиссию Нижнего Новгорода (улица Ванеева, 77).

Кроме того, все вопросы по частичной мобилизации можно задать по телефону колл-центра 122 или позвонив на «горячую линию» Минобороны России по спецоперации (8-800-100-77-07).

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.