Бывший военный комиссар проверит жалобы нижегородских призывников. Фото: Виталий ТИМКИВ

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, бывший военный комиссар региона Владимир Паков будет проводить проверку воинских частей, куда были отправлены мобилизованные нижегородцы. Об этом написал в Telegram-канале председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Стоит отметить, что Владимир Паков проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и 7 лет был на посту военного комиссара Нижегородской области.

По словам Евгения Люлина, важно узнать, обеспечены ли призывники всем необходимым. Также в ходе проверки будут разбираться жалобы солдат и офицеров.

Ранее спикер Законодательного Собрания сообщал, что если мобилизуемый гражданин не согласен с выводами медкомиссии, то необходимо обращаться в областную комиссию Нижнего Новгорода (улица Ванеева, 77).

Кроме того, все вопросы по частичной мобилизации можно задать по телефону колл-центра 122 или позвонив на «горячую линию» Минобороны России по спецоперации (8-800-100-77-07).

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.