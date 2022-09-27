Вылет трёх рейсов задержан в Нижнем Новгороде 27 сентября

Аэропорт в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вылет трёх рейсов задержали в нижегородском аэропорту имени В.П.Чкалова. Два рейса готовились отправить пассажиров в Москву, ещё один прямиком в Турцию. Об этом сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Значительных изменений расписания вылетов и прибытия самолетов не произошло.

Так, вылет рейса FV-6254 «Нижний Новгород – Москва» от компании «Россия» совмещённого с рейсом SU-6254 «Нижний Новгород – Москва» от компании «Аэрофлот» должен был состояться в 08:10. Его перенесли на 11:30.

Рейс XC-8404 сообщением «Нижний Новгород – Анталья» от компании «Corendon» планировал вылететь в 13:50, но его перенесли на 15:00.

Также с опозданием на два часа в Нижний Новгород прилетел самолет компании «RedWings» из Самары. Рейс WZ-1343 должен был прибыть в аэропорт имени В.П.Чкалова в 04:20, но прилетел в 06:16. Затем этот же самолёт с опозданием вылетел из Нижнего Новгорода в Екатеринбург.

Все остальные самолеты вылетают и прибывают согласно расписанию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!