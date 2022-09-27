Как дачнику не накопить долги и не остаться без света?

Дачный сезон подходит к концу, и жители Нижегородской области возвращаются из загородных домов в квартиры. «ТНС энерго НН» напоминает клиентам, имеющим загородную недвижимость, о необходимости ежемесячно передавать показания «дачных» электросчетчиков. Это необходимо делать, даже если в доме никто не проживает и энергопотребление нулевое.

По закону, если показания прибора учета не поступают в энергосбытовую компанию, то в течение первых 3 месяцев расчет платы за электроэнергию осуществляется исходя из среднемесячного потребления, далее – по нормативу.

Бывают случаи, когда клиент всю зиму не передает показания за загородный дом, ему исправно приходят счета, копится задолженность. В итоге потребитель может приехать весной на дачу и обнаружить, что электричество отключено за долги.

Чтобы этого не произошло, гарантирующий поставщик настоятельно рекомендует не забывать ежемесячно, до 25 числа, передавать показания приборов учета, даже если они не изменились, и оплачивать квитанции.

Контролировать начисления станет гораздо проще, если подключить электронную квитанцию. Во-первых, счета за загородный дом, квартиру и другую недвижимость всегда будут под рукой. Во-вторых, на один адрес электронной почты можно получать квитанции по нескольким лицевым счетам. Подключить электронную квитанцию можно в личном кабинете или в мобильном приложении, также с помощью данных онлайн-сервисов оплачивать счета за электроэнергию и передавать показания приборов учета сразу и за дачу, и за городскую квартиру.