87 квартир будет передано Нижнему Новгороду для детей-сирот

26 сентября 2022 года на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям депутаты единогласно поддержали предложение о передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность Нижнего Новгорода 87 квартир, приобретенных региональным министерством социальной политики по госпрограмме обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, передаваемые квартиры расположены в Автозаводском, Советском, Канавинском, Московском, Сормовском и Ленинском районах города, а также в поселках Зеленый город, Новинки, Кудьма и Черепичный.

На все жилые помещения составлены акты осмотра с представителями администрации города и министерства социальной политики, подтверждающие, что квартиры подлежат приемке.

Вопрос о передаче Нижнему Новгороду квартир будет рассмотрен городской Думой на заседании 28 сентября 2022 года.