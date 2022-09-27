Хоккеисты «Торпедо» всухую проиграли «СКА» на выезде

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 0:3 проиграла «СКА» в выездном матче КХЛ 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Торпедо».

В каждой двадцатиминутке игроки петербуржской команды забросили в ворота Ивана Кульбакова по одной шайбе. Отличились Дмитрий Яшкин, Валентин Зыков и Александр Волков.

- Соперник играл быстро и агрессивно. Для нас этот матч будет небольшим уроком. В том плане, что надо готовиться к любой игре и к любому стилю. Сегодня присутствовал сумбур, который мешал нам показать тот хоккей, который мы хотим видеть, - сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча.

Следующий матч выездной серии «Торпедо» проведет 28 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.