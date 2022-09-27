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Происшествия27 сентября 2022 6:57

Пожар произошел в храме в честь великомученика Георгия Победоносца в Нижнем Новгороде

Его потушили на площади 20 квадратных метров
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Фото: Нижегородская Митрополия

Фото: Нижегородская Митрополия

Храм в честь великомученика Георгия Победоносца, расположенный на территории академии МВД, горел в Нижнем Новгороде вечером 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.

Вызов по единому телефону экстренных служб «112» поступил в 22:11. Пожарные расчеты незамедлительно отправились на место происшествия по адресу: Анкудиновское шоссе, 3. Подразделения выехали туда по рангу пожара №1 «Бис».

- Эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Пожар удалось потушить на площади 20 квадратных метров. В настоящее время точная причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее стали известны подробности пожара на железнодорожной станции под Семеновом. 19 сентября в четвертом часу ночи на участке железнодорожных путей у деревни Беласовка вспыхнул грузовой электровоз.

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