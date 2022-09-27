Воду и газ частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 27 сентября

Отключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 сентября, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили газоснабжение и горячее водоснабжение. Причиной отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС.

Так, без воды с 09:00 до 15:00 остались жители Канавинского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах № 64, 60, 62, 66 по улице Гордеевская.

Газа с 09:00 до 17:00 не будет в доме №30 по улице Лескова в Автозаводском районе.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы писали, что кратковременные помехи и перерывы в телетрансляциях возможны в Нижегородской области из-за солнечной активности. Ухудшение телесигнала продлится с 27 сентября по 20 октября 2022 года.

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