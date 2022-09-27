В Нижегородской области мобилизованного 43-летнего инвалида вернули домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области мобилизовали 43-летнего мужчину с инвалидностью. Он уже был отправлен в пункт сбора, и лишь после вмешательства властей его отпустили домой. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- По всем вопросам работает горячая линия 122. Обращений немало, в том числе звонят с просьбами разобраться с так называемыми ошибочными повестками. Но есть и те, кто просит помочь зачислить в ряды мобилизованных, - рассказал губернатор.

Также он уточнил, что дал поручение профильным ведомствам проводить разбирательства по каждому ошибочному случаю частичной мобилизации. Например, сейчас решается вопрос с айтишником, который не должен попадать под призыв, но его работодатель не предоставил вовремя списки таких сотрудников.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.