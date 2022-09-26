Нижегородская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Нижегородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. В регионе стабилизировалась динамика прироста заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Как и ожидалось, пик текущей волны значительно ниже по уровню, чем при предыдущей волне в начале года, - объяснил чиновник.

В настоящее время в инфекционных стационарах и отделениях Нижегородской области развёрнуто примерно 1 тысяча коек под больных с COVID-19. Министр отметил, что максимальное количество коек нужно сохранить под неинфекционные профили.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас в регионе практически 100% заболеваний COVID-19 вызваны штаммом «омикрон» линией BA.4-BA.5.

- Именно эта смена штамма вызвала данный подъем заболеваемости, и такое его нарастание в течение августа было связано с увеличением доли данной линии. Однако, несмотря на то, что болезнь протекает достаточно легко, это не повод отказываться от медицинской помощи, поскольку лечение разных респираторных инфекций различается в зависимости от возбудителя. Все лица с симптомами ОРВИ обязательно должны пройти тестирование на ковид, чтобы в случае необходимости соблюдать все меры изоляции, - подчеркнула заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора

Наталья Садыкова.

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