Депутаты обсудили очередную корректировку бюджета Нижнего Новгорода на текущий год и плановый период 2023-2024 годов

26 сентября 2022 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Депутаты городской Думы обсудили предложенную департаментом финансов корректировку бюджета Нижнего Новгорода на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.

Как сообщил депутатам директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, в бюджете города на 2022 год доходную и расходную части предлагается увеличить в общей сумме на 987,1 млн руб., в том числе за счет собственных доходов на 30,1 млн руб. и на 957 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов.

Средства из вышестоящих бюджетов будут направлены на переселение граждан из аварийного фонда, поддержку малого и среднего предпринимательства, строительство пяти детских садов и школы в ЖК «Новая Кузнечиха», финансирование учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта, благоустройства и социальной политики в связи с повышением МРОТ.

Кроме того, за счет средств межбюджетных трансфертов в бюджете Нижнего Новгорода на текущий год и плановый период 2023-2024 годов предлагается предусмотреть 1 млрд 105 млн руб. на разработку проектной документации и реконструкцию дорог в границах улиц Ильинской, Сергиевской, Гоголя, Маслякова в Нижегородском районе.

Собственные доходы города будут направлены на оплату земельного налога по объектам строительства, оплату выкупной стоимости при расселении, содержание муниципальных библиотек и музеев.

Также по инициативе депутатов городской Думы дополнительные средства в сумме 3,8 млн руб. предлагается направить на обеспечение деятельности учреждений образования, культуры и поддержку ТОС. Предложения на выделение финансирования были подготовлены депутатами на основании обращений жителей и муниципальных организаций.

Обновленные параметры бюджета города на текущий год с учетом предлагаемых изменений составят: доходы – 67 481,6 млн руб., расходы – 70 265,9 млн руб., дефицит – 2 784,3 млн руб.

В ходе обсуждения корректировки бюджета депутаты задали представителям администрации города уточняющие вопросы по отдельным статьям расходов, подробно остановившись на финансировании проекта «Новый городовой». Постоянная комиссия приняла решение повторно обсудить смету проекта и целесообразность расходования бюджетных средств на его реализацию на внеочередном заседании в среду.

Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман подчеркнул, что к депутатам поступает много вопросов от жителей касательно работы городовых. «Эта тема сейчас актуальна. И все запланированные затраты, которые достаточно существенны, исполнитель проекта обязан защищать перед гражданами», – отметил депутат.

Кроме того, в ходе заседания постоянной комиссии депутаты городской Думы ознакомились с расходами на ремонт и содержание автомобильных дорог Нижнего Новгорода в 2022 году.

Как сообщил депутатам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников, на содержание улично-дорожной сети города в 2022 году выделены лимиты в сумме 2 млрд 429 млн руб. На первое полугодие были заключены муниципальные контракты на сумму 1 млрд 387 млн руб. Во втором полугодие на содержание дорог планируется направить 1 млрд 51 млн руб.

Андрей Житников добавил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 993 млн руб. Также ремонт дорог и тротуаров выполняется по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать» на сумму 91 млн руб. Кроме того, по обращениям администраций районов на дорожный ремонт из бюджета города было выделено 147 млн руб. Директор департамента подчеркнул, что ремонтные работы по всем проектам и программам планируется выполнить в полном объеме до конца октября.

«Сегодня мы проанализировали финансовые результаты, зафиксированные на 1 июля 2022 года. Период активных дорожных работ еще продолжается, поэтому их исполнение в физическом и финансовом покрытии депутаты оценят по итогам года», – отметил Марк Фельдман.