Экс-председательница нижегородского ТСЖ пойдет под суд за присвоение 1,4 млн рублей

Экс-председательницу ТСЖ, присвоившую себе свыше 1,4 миллиона рублей, осудят в Нижнем Новгороде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

С сентября 2010 года по февраль 2022 года обвиняемая была председателем правления ТСЖ многоквартирного дома на улице Тургенева. В указанный период она присвоила себе деньги, полученные от собственников квартир в счет оплаты услуг ЖКХ. Распорядилась деньгами женщина по своему усмотрению.

- В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест в размере более 1,6 миллиона рублей, - сообщает ведомство.

Напомним, ранее мы писали, что в Богородске суд приговорил местную жительницу, разоблачавшую аферы домоуправляющей компании, к 2 годам условно. На неё было заведено дело, якобы после того, как она применила силу к сотруднице полиции.

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