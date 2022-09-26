Мужчина избил 10-летнего мальчика в Балахне

Взрослый мужчина избил 10-летнего мальчика на детской площадке в Балахне. В настоящее время полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

- В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что взрослый мужчина избил ее сына 2012 года рождения, - сообщает ведомство. - Несовершеннолетний направлен на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степени тяжести причиненного вреда его здоровью.

В социальных сетях сообщается, что сначала во дворе дома №27 по улице Горького подрались два мальчика, позже туда пришел отец одного из них и стал ударять второго мальчика прямо по лицу.

Напомним, ранее мы сообщали, что похожая история произошла в Нижнем Новгороде, где взрослый мужчина избил чужого ребенка на спортивной площадке возле одного из домов на улице Кащенко. Всё произошло на глазах у других детей.

Тогда несколько мальчишек гуляли и играли с мячом на поле. Туда же пришёл и нижегородец с коляской, в которой сидел малыш. Один из детворы решил пнуть мяч и тот отлетел прямо в коляску.

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