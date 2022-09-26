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Происшествия26 сентября 2022 12:39

Иномарка протаранила подъезд многоэтажки на улице Пермякова в Нижнем Новгороде

Произошло это утром 25 сентября
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Автомобиль протаранил подъезд многоэтажного здания на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел утром 25 сентября. Об этом сообщается в социальных сетях.

Было также опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как припаркованная напротив подъезда иномарка трогается с места и влетает в здание. Машину всю обсыпало кирпичами.

Случившееся активно обсуждается в интернете.

- На видео видно, что машина именно врезалась в стену. Судя по всему, водитель или не проверил КПП перед стартом или это результат криворукой установки автозапуска. Хорошо, что никто в этот момент не проходил перед машиной, - написал нижегородец Роман Петров.

На место происшествия вызвали сотрудников МЧС и ДПС.

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