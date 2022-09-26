Полицейские изъяли у нижегородца 70 свёртков с наркотиками

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 24-летнего парня, в поясной сумке которого нашлось 70 свёртков с наркотиками. Поймали закладчика на улице Героев Космоса. Возбуждено уголовное дело по статье: «Покушение на сбыт наркотических средств». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что молодой человек ранее судим не был. Задержанный признался, что собирался делать закладки и получать деньги бесконтактным способом. Сейчас нижегородец заключён под стражу.

Если вам стали известны факты правонарушений или преступлений, связанных с распространением наркотиков, сообщите об этом в дежурную часть МВД или по каналу связи 102 с мобильного телефона.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде задержали 31-летнего мужчину, который прятал наркотики в детской коляске с собственным ребёнком, чтобы потом разместить их в укромных местах для «покупателей».

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