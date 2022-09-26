Водооткачивающая техника работает на подтопленных участках в Нижнем Новгороде

Водооткачивающая техника работает в местах подтопления в районах Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Водооткачивающая техника вышла на улицы районов Нижнего Новгорода, которые больше всего пострадали от непрекращающегося дождя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На Автозаводе воду откачивают у дома №20 на проспекте Бусыгина,у домов №15-17 по улице 6 микрорайон, у дома №25 на улице Героя Смирнова. Также техника работает на следующих улицах: Переходникова, 3; Пермякова; Дьяконова, 2/6; Политбойцов, 12; Юлиуса Фучика, 31; Красных партизан, 18; Челюскинцев, 25.

В Сормовском районе рабочие трудятся на улице Иванова. Особо следят за состоянием улицы Коминтерна, Светлоярскую, Федосеенко и проспекта 70 лет Октября.

В Приокском районе поступили первые заявки от местных жителей, туда выехали бригады для проверки. В Советском районе ситуация находится на контроле.

В настоящее время работы по откачке воды в Ленинском районе ведутся на территории около Силикатного озера и транспортной развязке улицы Новикова Прибоя-проспекта Ленина, улицы Днепропетровская.

В Канавинском районе откачка воды проходит в микрорайонах Сортировочный и Гордеевский. В Нижегородском районе на особом контроле находятся территории: Гребной канал, перекрестки улиц Нестерова – Большая Печерская, Октябрьская – Ошарская, Алексеевская – Пискунова.

В Московском районе работы по откачке воды организованы на пересечении проспекта Героев с улицей Гастелло, на проспекте Героев в районе дома 37, на улице Бийская у стадиона «Старт» и на улице Народная у дома 34.

Напомним, лужами и колдобинами сейчас никого не удивишь, однако некоторые из них все же сумели стать знаменитыми в Нижнем Новгороде. В прошлом году «Комсомолка» собрала ТОП-5 главных городских луж.

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