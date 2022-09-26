Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе Ижевска 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона направил телеграмму в адрес главы Удмуртии Александра Бречалова.

– Все нижегородцы потрясены известием о чудовищном преступлении в ижевской школе, которое привело к гибели людей. Особенно тяжело осознать и принять, что жертвами трагедии стали дети. Разделяю вашу боль, скорблю вместе с вами и вашими земляками, – сообщается в телеграмме. – От всех жителей нашего региона и от себя лично прошу передать самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Искренне желаем скорейшего выздоровления и сил всем.

Напомним, что ранним утром в школу № 88 города Ижевска ворвался вооруженный мужчина, который открыл огонь сначала по охраннику, а потом по детям. По последним данным, после стрельбы погибло 13 человек, 7 из них дети. Нападавший был одет во все черное, его лицо скрывала маска.

- Это при мне все происходило, я был первый свидетель, - рассказал Артем kp.ru. - Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет.

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