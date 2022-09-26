Переполненность автобусов А-71 в Нижнем Новгороде снова не подтвердилась

Проведен дополнительный мониторинг по маршруту А-71. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Информация о переполненности автобусов А-71 вновь не подтвердилась в Нижнем Новгороде. Проверку проводили на участке, где пути следования автобусов А-71 и А-90 расходятся. Речь идет об участке от остановки «Мост» до площади Славы. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– Подтвердились расчеты проектировщиков маршрутной сети, наполняемость автобусов на маршруте А-71 в пределах социальной нормы. Для большого класса автобусов – это 70 человек, для автобусов среднего класса – 50 человек, – подчеркнул заместитель директора ГКУ НО "Центр развития транспортных систем» Дмитрий Рябушев.

Кроме того, была проведена проверка заполняемости автобуса А-51 и маршрутки Т-24. Специалистам удалось выяснить, что автобус А-51 заполняется на 60-70% в пределах социальной нормы, а вот на маршруте Т-24 обнаружили переполненность транспорта.

– Перевозчику рекомендовали обеспечить более полный выпуск подвижного состава на линию, – подытожил Дмитрий Рябушев.

Напомним, что маршрут А-71 уже проверяли на прошлой неделе, тогда в утренний час-пик переполненности замечено не было.

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