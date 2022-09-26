Слесари забинтовали чугунную трубу в Сарове

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Слесари отремонтировали чугунную трубу с помощью бинтов в туалете жилого дома в Сарове. Хозяин квартиры вызывал сотрудников ЖЭКа N8 почти десяток раз, но сначала никто не приходил, а потом проблему решили «кардинально». Об этом сообщается в социальных сетях.

На эту тему в интернете уже разгорелись обсуждения, многие над это ситуацией решили пошутить.

- Поправляйся скорее, трубочка, - написал нижегородец Игорь Краснов в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

- У киски боли, у собачки боли, а у трубы заживи, - пошутила местная жительница Ирина Пшеницына.

Однако нашлись и те люди, которые объяснили такой необычный способ ремонта.

- Там цементом заделано, бинтом армируют. В целом, держаться будет, но выглядит не очень, - высказался нижегородец Евгений Тарасов.

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