Слесари забинтовали чугунную трубу в Сарове

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
Слесари отремонтировали чугунную трубу с помощью бинтов в туалете жилого дома в Сарове. Хозяин квартиры вызывал сотрудников ЖЭКа N8 почти десяток раз, но сначала никто не приходил, а потом проблему решили «кардинально». Об этом сообщается в социальных сетях.
На эту тему в интернете уже разгорелись обсуждения, многие над это ситуацией решили пошутить.
- Поправляйся скорее, трубочка, - написал нижегородец Игорь Краснов в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».
- У киски боли, у собачки боли, а у трубы заживи, - пошутила местная жительница Ирина Пшеницына.
Однако нашлись и те люди, которые объяснили такой необычный способ ремонта.
- Там цементом заделано, бинтом армируют. В целом, держаться будет, но выглядит не очень, - высказался нижегородец Евгений Тарасов.
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