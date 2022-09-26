Помехи и перебои ожидаются в нижегородском телевещании до 20 октября

Кратковременные помехи и перерывы в телетрансляциях возможны в Нижегородской области из-за солнечной интерференции. Ухудшение телесигнала продлится с 27 сентября по 20 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала РТРС.

- Это связано с началом периода осенней солнечной интерференции, которая приводит к временному ухудшению качества работы спутниковой связи. Периодические перерывы трансляций ожидаются главным образом в первой половине дня. Максимальная продолжительность «солнечного вмешательства» не превысит 15 минут в сутки, - сообщили в ведомстве.

Солнечная интерференция – регулярное явление, она наблюдается два раза в год – ранней весной и в начале осени. Суть явления заключается в искажении радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца, при приближении последнего к оси "антенна — спутник связи".

- Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут выдавать ошибки. Если «картинка» не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием, - сообщили в пресс-службе.

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