Олег Лавричев провел встречу с жильцами дома 33а по ул. Тимирязева

23 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев совместно с заместителем главы администрации Советского района Сергеем Костюниным и главным инженером районной домоуправляющей компании Татьяной Мосиной провел встречу с жильцами дома №33а по улице Тимирязева, на которой обсуждались планы по ремонту обозначенного жилого дома по итогам проведенного 21 сентября 2022 года приема граждан.

Олег Лавричев осмотрел входную группу дома и прилегающие к нему территории. По результатам приема граждан были выполнены распоряжения по покосу травы и уборке крупногабаритного мусора рядом с домом. Также жильцам дома была озвучена информация о планах по проведению санитарной очистки канализации, декоративному ремонту подъезда №1 с заменой почтовых ящиков, ремонту входной группы дома с целью обеспечения безбарьерной среды для маломобильных граждан, проживающих по этому адресу.

Как отметил председатель городской Думы, смета на проведение обозначенных работ уже была составлена и направлена в департамент жилья и инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии.

«Надеюсь, за октябрь главная проблема этого дома – запах канализации – будет устранена. В планах – проведение ремонта подъезда и входной группы дома. Жильцы попросили также заменить окна, будем искать возможности выполнить их пожелания летом будущего года», - сказал Олег Лавричев.