Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Лысковском районе

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Страшное ДТП произошло утром 26 сентября в Лысковском районе. В результате столкновения двух автомобилей два человека погибли, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария случила примерно в 04:30 на 497 километре федеральной трассы М-7 «Волга». Друг друга протаранили автомобили Hyundai Tucson и Peugeot 107.

- Два человека погибли, один пострадал, - сообщили в ведомстве.

На кадрах с места происшествия видно, что кузов автомобиля Peugeot 107 взмыл в воздух и остался в вертикальном положении. Ещё, судя по тому, что местами в Нижегородской области ночью и утром шёл дождь, машины просто могло занести на мокрой дороге.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в эти выходные страшное ДТП произошло в Краснобаковском районе, где в результате аварии семь человек пострадали, один – погиб.

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