Часть призванных нижегородцев, не соответствующих критериям Минобороны, вернули домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть нижегородцев, мобилизованных после 21 сентября, но не соответствующих первоочередным критериям Минобороны, вернулись домой. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на председателя Нижегородской областной всероссийской молодежной организации «Наследие» Павла Массова.

- Ввиду слишком большого числа мобилизованных лица, которые подлежат во вторую волну мобилизации (35-45 лет), были отпущены и привезены назад в наши военкоматы. В Нижнем Новгороде в Ленинском районе команда вернулась в полном составе, - рассказал Павел Массов.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе ВС РФ.

- Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях, - уточняется на портале «Объясняем.рф».

Вопросы о частичной мобилизации можно задать, позвонив на «горячую линию» по номеру 122. Кроме того, доступна горячая линия по специальной военной операции Минобороны РФ: 8-800-100-77-07.