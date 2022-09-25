Автомобиль вспыхнул на ходу в Сарове 25 сентября ФОТО: телеграм-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород»

Иномарка загорелась во время движения в Сарове 25 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Водителю вспыхнувшего автомобиля удалось выбраться из салона. После этого он еще какое-то время наблюдал, как в пламени огня прогорает его имущество.

Дальнейшая судьба иномарки пока неизвестна. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

За последние два месяца было несколько случаев возгорания транспортных средств во время движения.

Напомним, маршрутка №82 продолжала движение с пассажирами в салоне, когда загорелось переднее левое колесо.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус полностью сгорел на Центральном шоссе в городе Кстово 18 августа. ПАЗик вспыхнул прямо во время движения.