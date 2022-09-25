Крысиное семейство держит в страхе многоквартирный жилой дом в Павлове Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромные крысы появились в жилом доме в Павлове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Целое семейство грызунов поселилось в жилом доме №73 по улице Фаворского.

Крысы достаточно больших размеров свободно бегают во дворе дома и около двери, где находится мусоропровод.

Грызуны не боятся людей. Они не обращают внимания и продолжают бегать, даже когда люди подходят достаточно близко, чтобы их сфотографировать.

В сообщении на канале сказано, что жители дома неоднократно обращались в домоуправляющую компанию и в администрацию района. Но проблема так и осталась нерешенной.

Ранее сообщалось, что нижегородцы заметили выводок водяных крыс на Светлоярском озере 28 августа. Грызуны плавали рядом с утками, которых нисколько не смущала такая компания.