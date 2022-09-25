Огромные пробки образовались на въезде в Нижний Новгород вечером 25 сентября
Фото: Яндекс.Пробки
Огромные пробки образовались на въезде в Нижний Новгород сегодня вечером, 25 сентября. Ситуация на дорогах предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
Два участка дороги по направлению в Приокский район окрашены на карте в темно-бордовый цвет.
Дорога от Богородска в сторону Доскино через СТ «Сосновый Бор» составит до 55 минут на машине.
Дорога от Богородска в сторону Доскино
Фото: Яндекс.Пробки
И уже на въезде в город, от села Ближнее Борисово до автовокзала Щербинки на автомобиле можно добраться за полчаса.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, по городу пробки оцениваются в два балла.
Ранее мы сообщали, что гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны Арзамасской трассы.