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Общество25 сентября 2022 16:12

Огромные пробки образовались на въезде в Нижний Новгород вечером 25 сентября

Время простоя в пробке составит почти час
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Огромные пробки образовались на въезде в Нижний Новгород вечером 25 сентября

Огромные пробки образовались на въезде в Нижний Новгород вечером 25 сентября

Фото: Яндекс.Пробки

Огромные пробки образовались на въезде в Нижний Новгород сегодня вечером, 25 сентября. Ситуация на дорогах предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.

Два участка дороги по направлению в Приокский район окрашены на карте в темно-бордовый цвет.

Дорога от Богородска в сторону Доскино через СТ «Сосновый Бор» составит до 55 минут на машине.

Дорога от Богородска в сторону Доскино

Дорога от Богородска в сторону Доскино

Фото: Яндекс.Пробки

И уже на въезде в город, от села Ближнее Борисово до автовокзала Щербинки на автомобиле можно добраться за полчаса.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, по городу пробки оцениваются в два балла.

Ранее мы сообщали, что гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны Арзамасской трассы.