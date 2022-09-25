Водитель BMW протаранил забор и вылетел на парковку в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Нижний№1»

Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на парковку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний№1».

По опубликованным на канале данным, водитель BMW протаранил забор парковки и врезался в другой автомобиль. Судя по фотографиям, ДТП произошло на Сормовском повороте в утреннее время суток.

Есть ли пострадавшие в этой аварии, пока неизвестно. Но иномарка серьезно повреждена.

«Комсомольской правде» в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области сказали, что на данное ДТП наряд не выезжал.

Ранее мы сообщали, что водитель иномарки наехал на столб в Нижнем Новгороде вечером 9 сентября.