Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2022 13:52

Водитель BMW протаранил забор и вылетел на парковку в Нижнем Новгороде

ДТП произошло на Сормовском повороте
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Водитель BMW протаранил забор и вылетел на парковку в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Нижний№1»

Водитель BMW протаранил забор и вылетел на парковку в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Нижний№1»

Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на парковку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний№1».

По опубликованным на канале данным, водитель BMW протаранил забор парковки и врезался в другой автомобиль. Судя по фотографиям, ДТП произошло на Сормовском повороте в утреннее время суток.

Есть ли пострадавшие в этой аварии, пока неизвестно. Но иномарка серьезно повреждена.

«Комсомольской правде» в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области сказали, что на данное ДТП наряд не выезжал.

Ранее мы сообщали, что водитель иномарки наехал на столб в Нижнем Новгороде вечером 9 сентября.