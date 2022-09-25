Дети, которые разбили иномарки в Автозаводском районе, останутся безнаказанными Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Детей, разбивших две иномарки в Автозаводском районе, не стали наказывать, но провели с ними профилактическую беседу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, разгром автомобилей Porsche и Kia устроили дети в Нижнем Новгороде 3 сентября 2022 года. Два заявления о повреждении автомобилей на улице Зеленхозовской у гаражного кооператива поступили в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району.

Личности несовершеннолетних были установлены с помощью камеры видеонаблюдения. Ими оказались четыре мальчика от 7 до 12 лет.

Детей, которые повредили автомобили, опросили в присутствии родителей. Также с ними были проведены профилактические беседы.

– 23 сентября 2022 года, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия состава преступления (с учетом возраста подрост ков) с ходатайством о возвращении материалов дела на дополнительную проверку, – отметили в министерстве.