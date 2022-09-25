Нижегородцы пожаловались губернатору на холод в квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Нижнего Новгорода жалуются на отсутствие тепла в квартирах. О том, что в дома не дали отопление, нижегородцы рассказали в комментариях под постом Глеба Никитина на официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, с 20 сентября стартовал отопительный сезон. В этом году тепло пустили немного раньше, чем обычно, так как сентябрь выдался прохладным. По состоянию на 16:00 21 сентября, включено было 86% теплоисточников.

Тем не менее нижегородцы рассказали, что тепла нет на нескольких улицах города.

– В прошлом году в это же время жаловалась на работу администрации Советского района, в частности, на подготовку к отопительному сезону. И в этом году опять не то что нет отопления, а с 20 числа нет горячей воды на улицах Республиканская, Ижорская, Генкиной, – поделилась Екатерина К.

На это сообщение ответил мэр Юрий Шалабаев. Он дал поручение разобраться в ситуации главе Советского района.

– На данном участке было аварийное повреждение трубопровода. На данные момент повреждение устранено АО «ТеплоЭнерго». На участке трубопровода проводятся испытания с целью последующего запуска в работу, – такая справка появилась от главы Советского района Сергея Колотова.

Также нижегородцы жалуются, что отопления нет в домах от улицы Шишкова до улиц Республиканской и Полтавской.

– На улице Панина вторые сутки нет горячей воды! Про отопление и не слышали! Просим срочно принять меры. ДУК, как всегда, не реагирует, – рассказала Ирина Ш.

На этот комментарий мэр Нижнего Новгорода ответил, что будет проведена проверка и проблему решат.