Камера, фиксирующая отсутствие ремней безопасности, установлена на Бору Фото: Иван МАКЕЕВ

Камера, которая фиксирует непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажира, установлена на Бору. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на сообщество ВКонтакте «УГИБДД Нижегородской области «407-й на связи!».

Такой комплекс, который может установить отсутствие ремня безопасности, стал для Бора первым. Новая камера находится на улице Горького.

По опубликованным в сообществе данным, штраф за непристегнутый ремень на данный момент составляет 1 тысячу рублей.

– Всего, по данным «Центра развития транспортных систем»», в 2022 году было вынесено больше 1500 постановлений за данное правонарушение, – отметили на странице сообщества ВКонтакте.

Напомним, в Нижнем Новгороде появятся камеры ГИБДД, которые будут фиксировать использование водителями телефона во время движения.