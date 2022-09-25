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Общество25 сентября 2022 9:59

Камера, фиксирующая отсутствие ремней безопасности, установлена на Бору

Комплекс стал для города первым
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Камера, фиксирующая отсутствие ремней безопасности, установлена на Бору

Камера, фиксирующая отсутствие ремней безопасности, установлена на Бору

Фото: Иван МАКЕЕВ

Камера, которая фиксирует непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажира, установлена на Бору. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на сообщество ВКонтакте «УГИБДД Нижегородской области «407-й на связи!».

Такой комплекс, который может установить отсутствие ремня безопасности, стал для Бора первым. Новая камера находится на улице Горького.

По опубликованным в сообществе данным, штраф за непристегнутый ремень на данный момент составляет 1 тысячу рублей.

– Всего, по данным «Центра развития транспортных систем»», в 2022 году было вынесено больше 1500 постановлений за данное правонарушение, – отметили на странице сообщества ВКонтакте.

Напомним, в Нижнем Новгороде появятся камеры ГИБДД, которые будут фиксировать использование водителями телефона во время движения.