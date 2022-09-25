Облачно с прояснениями будет днем 25 сентября в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Днем 25 сентября в Нижнем Новгороде ожидается +13 градусов. Это на две единицы ниже, чем вчера, 24 сентября. Тем не менее, погода обещает быть солнечной. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода.

Днем ожидается +13...+14 градусов. Если вчера был дождь, то сегодня к пасмурной погоде добавятся прояснения.

Вечером немного похолодает. Температура воздуха составит +9...+12 градусов. Небо заволокут облака, и пасмурная погода продержится до самой ночи, когда на термометре будет +7...+9.

Ветер 25 сентября преимущественно юго-восточный до 4,1 метра в секунду, влажность воздуха до 94%.

Напомним, по прогнозам синоптиков, следующая рабочая неделя ожидается еще прохладнее, в дневные часы ожидается около +12, возможны и осадки.