Облачно с прояснениями будет днем 25 сентября в Нижнем Новгороде
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Днем 25 сентября в Нижнем Новгороде ожидается +13 градусов. Это на две единицы ниже, чем вчера, 24 сентября. Тем не менее, погода обещает быть солнечной. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода.
Днем ожидается +13...+14 градусов. Если вчера был дождь, то сегодня к пасмурной погоде добавятся прояснения.
Вечером немного похолодает. Температура воздуха составит +9...+12 градусов. Небо заволокут облака, и пасмурная погода продержится до самой ночи, когда на термометре будет +7...+9.
Ветер 25 сентября преимущественно юго-восточный до 4,1 метра в секунду, влажность воздуха до 94%.
Напомним, по прогнозам синоптиков, следующая рабочая неделя ожидается еще прохладнее, в дневные часы ожидается около +12, возможны и осадки.