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Общество25 сентября 2022 6:53

Минимум 1000 сотрудников не хватает заводам Арзамаса

Александр Щелоков заявил о «трудовой мобилизации» в городе
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Минимум 1000 сотрудников не хватает заводам Арзамаса

Минимум 1000 сотрудников не хватает заводам Арзамаса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заводам Арзамаса не хватает как минимум 1000 сотрудников. Об этом на личной странице ВКонтакте рассказал мэр Александр Щелоков.

Ряду заводов города нужны сотрудники. Это Арзамасский машиностроительный завод, Арзамасский приборостроительный завод, Рикор электроникс, Темп-Авиа. Для устройства необходимо обратиться в кадровые отделы заводов.

По словам Александра Щелокова, работы найдется очень много. А ее выполнение является практическим вкладом в общее дело.

– У Арзамаса есть трудовая мобилизация. И она объявлена самим временем. Привлечь на работу в ряд городских предприятий рабочих в ближайшее время. Для начала 1000 человек, – отметил мэр Арзамаса.

Ранее сообщалось, что машиностроительный завод в Арзамасе попал под санкции Великобритании.