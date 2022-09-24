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Общество24 сентября 2022 18:17

Военный комиссариат: Выезд военнообязанным за пределы Нижегородской области не ограничен

Запрет военным Комиссариатом не установлен
Павел МАЙОРОВ

На сегодняшний день, 24 сентября 2022 года, запрет на выезд военнообязанных за пределы региона не установлен. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Военнообязанные, которые находятся в запасе и не получили повестки, могут свободно выезжать за пределы региона.

Также в военном комиссариате Нижегородской области рассказали, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. В перечень входят офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки.

Напомним, мобилизованные нижегородцы смогут рассчитывать на зарплату от 184 тысяч рублей в месяц.