Военный комиссариат: Выезд военнообязанным за пределы Нижегородской области не ограничен

На сегодняшний день, 24 сентября 2022 года, запрет на выезд военнообязанных за пределы региона не установлен. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Военнообязанные, которые находятся в запасе и не получили повестки, могут свободно выезжать за пределы региона.

Также в военном комиссариате Нижегородской области рассказали, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. В перечень входят офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки.

Напомним, мобилизованные нижегородцы смогут рассчитывать на зарплату от 184 тысяч рублей в месяц.