Евгений Люлин рассказал о частичной мобилизации людей с хроническими заболеваниями

Годность или негодность к несению военной службы определяет медицинская комиссия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, могут ли хронические заболевания стать причиной ограничения на несение воинской службы, рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Медицинская комиссия определяет годность или негодность к несению военной службы. Но состояние здоровья должно быть установлено относительно требований при призыве. Нормы указаны в приложении №1 к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. №565.

Помимо общих положений, документ содержит расписание болезней. В приложении прописаны требования к состоянию здоровья граждан при постановке на воинский учет и призыве на службу, пребывающих в запасе граждан и не прошедших военную службу, при призыве на военные сборы. А также необходимые нормы показателей для несения службы: соотношение роста и массы тела, показатели степеней дыхательной недостаточности, оценка амплитуды движений в суставах.

– При наличии заболеваний необходимо заявить о них комиссии, после чего Вы будете направлены на медицинское обследование, – отметил Евгений Люлин.