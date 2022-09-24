Нижегородка Надежда Преподобная может занять пост замминистра культуры России ФОТО: телеграм-канал «ВОВК»

Экс-министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная может занять пост замминистра культуры Российской Федерации. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».

По данным, опубликованным на канале, Надежда Преподобная заменит Ольгу Ярилову.

Та на посту замминистра культуры отвечала за региональную политику, образование, кинематографию и цифровое развитие. Также она курировала деятельность отдела госслужбы и противодействия коррупции, общероссийскую общественно-государственную организацию «Российский фонд культуры».

В 2018 году Надежда Преподобная стала министром культуры Нижегородской области, а в 2020 году ушла в Росгосэкспертизу - подведомство Министерства культуры в Москве, которое специализируется на экспертизе и сертификации в области охраны и реставрации исторических и культурных памятников.

Справка:

Надежда Преподобная с успехом окончила курс обучения в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского по специальности «юриспруденция».

По окончании обучения работала в коллегии адвокатов Нижегородской области.

В 20007-2018 годах была начальником регионального управления в Министерстве инвестиционной политики, замминистром экологии по Нижегородской области, руководила управлением госохраны объектов культурного наследия.