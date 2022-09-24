68-летний мужчина пропал в Воскресенском районе 21 сентября

68-летний Александр Дрегунов пропал в Воскресенском районе ФОТО: сообщество ВКонтакте «ПСО «Волонтер»

68-летний Александр Дрегунов пропал в Воскресенском районе Нижегородской области 21 сентября 2022 года. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Волонтер» в социальной сети ВКонтакте.

По данным поисково-спасательного отряда, Александр Дрегунов в среду, 21 сентября 2022 года, в 10.30 вышел из дома в деревне Галибиха в лес за ягодами и не вернулся.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 165 см, седые редкие волосы, серые глаза. Он был одет в черную куртку, рубашку, резиновые сапоги.

С собой Александр Дрегунов взял синий рюкзак, корзинку и еду.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 8-(831) 291-51-51 или инфоргу/координатору поиска: +7 908 727 90 28 Людмила (Пума), – призывают представители поисково-спасательного отряда.