Мэр Юрий Шалабаев попросил нижегородцев явиться в военкоматы 24 сентября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев призвал жителей города явиться в военкоматы и районные администрации сегодня, 24 сентября 2022 года. Об этом мэр сообщил в ходе прямого эфира 23 сентября.

Сотрудники военкоматов и районных администраций окажут нижегородцам помощь в обновлении данных в документах воинского учета. Посетители смогут понять, подлежат ли они частичной мобилизации или нет.

По словам мэра Нижнего Новгорода, повестки пришедшим вручаться не будут.

Явиться в администрацию района или военкомат по месту жительства или пребывания необходимо в любое удобное время с 7:00 до 23:00 24 сентября. С собой необходимо иметь паспорт и военный билет, при его наличии.

– Наша страна проходила разные этапы своего становления и развития истории. Сейчас как раз то время, когда всем необходимо сплотиться и выполнить свой долг, свою задачу перед Родиной, – отметил Юрий Шалабаев.