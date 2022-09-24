Днем 24 сентября в Нижнем Новгороде потеплеет до +15 градусов Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Температура воздуха в Нижнем Новгороде 24 сентября поднимется до +15 градусов в дневное время. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.Погода.

Днем 24 сентября ожидается от +12 до +15 градусов. Это на две отметки теплее, чем вчера, 23 сентября. Кроме того, в дневное время ощущается 14 градусов тепла.

К вечеру отметка термометра опустится до +11 градусов. Ожидается пасмурная погода, без осадков. Тем не менее влажность воздуха составит 85%.

Температура воздуха после заката составит всего +8...+10 градусов. Погода будет облачная, но с прояснениями. Ожидается преимущественно южный ветер с со скоростью до 4 метров в секунду. Влажность увеличится до 87%.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, следующая рабочая неделя ожидается еще прохладнее, в дневные часы ожидается около +12, возможны и осадки.