В Первомайске торжественно открыли парк «Майский», обновленный за 100 млн рублей

Работы в парке велись два года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественное открытие парка «Майский» состоялось в городе Первомайск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что работы по обновлению этого парка велись два года. Здесь вырубили старые аварийные деревья, расчистили территорию, установили открытую ледовую площадку, футбольное поле с натуральным газоном, танцевальную зону, зону отдыха, детские городки. В общей сложности на реализацию задуманного ушло порядка 100 млн рублей.

- Парк «Майский» был спроектирован по желанию наших горожан. Территория парка была сильно запущена и требовала больших вложений. Нам на помощь пришла победа во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», где мы выиграли более 50 млн рублей. Еще 30 млн добавил регион. Эти средства мы вложили в территорию, которая составляет почти 12 гектаров. И сегодня здесь каждый житель округа найдет себе место по душе», - объяснила глава местного самоуправления городского округа Первомайский Елена Лебеднова.

В церемонии открытия парка принял участие глава региона Глеб Никитин. Он отметил, ч то подобные решения формируют городскую среду и меняют впечатление от города. Также губернатор выразил уверенность, что «Майский» станет новой точкой притяжения для горожан.