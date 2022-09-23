Нижегородские полицейские опровергли задержание школьницы из-за резонансного фото с усами

Ложную информацию разместил один из местных Телеграм-каналов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские полицейские опровергли информацию о том, что несовершеннолетнюю девочку задержали в Нижнем Новгороде из-за фото с усами. Текст опровержения опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- В связи с большим количеством поступающих запросов о несовершеннолетней, разместившей фотографию с в соцсетях, сообщаем, что нарушений законодательства в действиях несовершеннолетних не установлено, - говорится в сообщении.

В целом, школьница, о которой идет речь, характеризуется положительно. В школе и по месту жительства в отношении нее нет нареканий.

Однако ранее Телеграм-канал R2N сообщил, что восьмиклассницу якобы проверяют из-за фото с нарисованными «усами Гитлера».

Просим тщательно проверять сведения, полученные от участников события и из других источников, использовать разъяснения уполномоченных должностных лиц и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, - добавили в ведомстве