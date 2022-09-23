Бешеную лису нашли в Володарском районе

Лису с бешенством онаружили в Володарском районе. Сейчас ветеринарная служба проводит мероприятия по купированию очага инфекции, его ликвидации и профилактике. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Пробы головного мозга от лисы добыли на территории посёлка Ильино. Результаты исследования стали известны 20 сентября.

В случае покуса или ослюнения больным животным необходимо обращаться за медицинской помощью.

Сейчас в регионе довольная напряженная ситуация, связанная с бешенством. Причина заключается в том, что с начала 2022 года зарегистрировано уже 50 случаев. Нижегородцам советуют сделать профилактическую вакцинацию домашних животных от бешенства. Вакцинация бесплатная, ей делают в ветклиниках.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно позвонить на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.

Напомним,

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