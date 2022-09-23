21-летнего водителя подозревают в попытке дать взятку инспектору ДПС в Арзамасе

Полицейский отказался принять взятку и пресек противоправные действия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21-летнего молодого человека подозревают в покушении на дачу взятки инспектору ДПС в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел в ночь на 22 сентября в Арзамасе на улице Севастопольской.

- Инспектор ДПС ГИБДД по Арзамасу установил факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый, желая избежать административной ответственности за совершенное правонарушение, передал денежные средства в сумме 20 тысяч рублей в качестве взятки инспектору, - рассказали в ведомстве.

Полицейский отказался принять взятку и пресек противоправные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.