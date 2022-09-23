Депутаты городской Думы одобрили внесение изменений в Положение о сельских старостах

23 сентября 2022 года на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению депутаты обсудили внесение изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 №226.

Данные изменения подразумевают, что все документы кандидатур на пост сельского старосты, а также протоколы сходов граждан поступают в администрацию города ввиду того, что сход граждан назначается главой Нижнего Новгорода. После этого глава города вносит в городскую Думу проект решения о назначении старосты со всеми дополнительными документами и протоколами.

Также постоянной комиссией были рассмотрены изменения в Положение о порядке проведения схода граждан, которые уточняют, что все протоколы сходов будут храниться в городской Думе Нижнего Новгорода.

Постоянная комиссия рекомендовала принять данные проекты решений на заседании городской Думы 28 сентября.