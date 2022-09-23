Проект реставрации ДК имени Ленина начали разрабатывать в Нижнем Новгороде

Доработанная концепция реставрации и приспособления под современное использование ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде согласована. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Управлении госохраны ОКН.

- Согласно протоколу Совета от 25.08.2022 года большинством голосов принято положительное решение в отношении доработанной концепции. На основании одобренной членами Совета концепции заказчик работ должен разработать проект реставрации и приспособления объекта для современного использования. В отношении данного проекта должно быть получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, проект должен быть представлен на согласование в управление, - добавили в Управлении.

Эта концепция была разработана в ООО «Велес НН» по заказу «ДОМ НН». Разработчик имеет соответствующую лицензию регионального Минкульта.

- В настоящее время осуществляется разработка проекта реставрации и приспособления объекта для современного использования, - подчеркнули в Управлении.

Отметим, что Дворец культуры имени Ленина является памятником архитектуры. Длительное время здание пустовало в нем случались пожары. В результате это здание было признано аварийным.