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Общество23 сентября 2022 13:41

Проект реставрации ДК имени Ленина начали разрабатывать в Нижнем Новгороде

Доработанная концепция реставрации уже согласована
Мария СОРОКИНА

Доработанная концепция реставрации и приспособления под современное использование ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде согласована. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Управлении госохраны ОКН.

- Согласно протоколу Совета от 25.08.2022 года большинством голосов принято положительное решение в отношении доработанной концепции. На основании одобренной членами Совета концепции заказчик работ должен разработать проект реставрации и приспособления объекта для современного использования. В отношении данного проекта должно быть получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, проект должен быть представлен на согласование в управление, - добавили в Управлении.

Эта концепция была разработана в ООО «Велес НН» по заказу «ДОМ НН». Разработчик имеет соответствующую лицензию регионального Минкульта.

- В настоящее время осуществляется разработка проекта реставрации и приспособления объекта для современного использования, - подчеркнули в Управлении.

Отметим, что Дворец культуры имени Ленина является памятником архитектуры. Длительное время здание пустовало в нем случались пожары. В результате это здание было признано аварийным.