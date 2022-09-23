Первый класс пожароопасности лесов установили в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Первый класс пожароопасности лесов установлен на территории Нижнего Новгорода. С начала пожароопасного сезона в городе был составлен 271 протокол о нарушении правил пожарной безопасности. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгород».

За прошедшую неделю состоялось множество профилактических мероприятий, в них приняли участие 104 мобильные группы, 475 человек и 165 единиц техники.

- С нижегородцами было проведено 8 собраний и 379 бесед, распространено 1254 листовки и 1083 памятки, - рассказали специалисты управления.

При обнаружении очагов возгорания в лесопарковых зонах, несанкционированного пала травы и лесных пожаров в Нижнем Новгороде сообщайте по телефону 101 или в ЕДДС города по телефону 268-11-00 (либо по мобильному телефону на номер 112).

Напомним, что с 10 августа по 1 сентябряв Воротынском районе бушевал крупный лесной пожар. Тушение пожара проходило с большими трудностями, мешал то ветер, то непроходимые болота, но люди продолжали бороться.

В этот период многие нижегородцы не могли открывать окна дома и нормально выходить на улицу, а тяжелее всего было людям с хроническими заболеваниями. А всё потому, что смог и запах гари добрался до Нижнего Новгорода и окутал ближайшие населенные пункты.

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