Участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 26 сентября

Ограничения вводятся с 14:00 до 22:00. Фото: ЦОДД.

Ограничения движения транспорта вводятся на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде в понедельник, 26 сентября. Как сообщили в городском депттрансе с 14:00 до 22:00 будет прекращено движение на участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

- Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - добавили в департаменте.

В связи с этими изменениями нижегородских автомобилистов просят заранее подобрать пути объезда данного участка.

Ранее сообщалось о перекрытии улицы Красная Слобода и участка Гребного канала в Нижнем Новгороде.