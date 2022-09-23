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Общество23 сентября 2022 13:07

Проект подсветки Канавинского моста в Нижнем Новгороде победил на конкурсе «Российский светодизайн»

В конкурсе приняли участие 174 проекта освещения со всей страны
Мария СОРОКИНА
Нижегородскую переправу отметили в номинации «Лучший реализованный проект наружного освещения».

Нижегородскую переправу отметили в номинации «Лучший реализованный проект наружного освещения».

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проект освещения Канавинского моста в Нижнем Новгороде победил в одной из номинаций конкурса «Российский светодизайн», сообщает администрация города.

В этот раз в ежегодном конкурсе приняли участие 174 проекта со всей страны. 30 экспертов жюри отобрали лучшие работы в каждой из семи номинаций. Так, нижегородскую переправу отметили в номинации «Лучший реализованный проект наружного освещения».

Как отметил директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, мост не просто красиво светится, подсветка синхронизирована с музыкой, которую включают по праздникам.

- В ходе реализации проекта удалось усилить композиционную роль моста на фоне Нижневолжской набережной и подчеркнуть его индивидуальность. Знаковое для города место приобрело новый и необычный вид, - добавил он.

К слову, подсветка Канавинского моста и еще около сотни различных объектов в центре города была выполнена к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, который праздновали в 2021 году.