Депутаты обсудили готовность дорожных предприятий Нижнего Новгорода к работе в осенне-зимний период

23 сентября 2022 года в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству депутаты рассмотрели ряд вопросов. Один из них касался готовности дорожных предприятий Нижнего Новгорода к работе в осенне-зимний период.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Андрей Житников, на особом внимании профильного ведомства находится заготовка противогололедных материалов – реагентов и пескосоляной смеси.

Он также напомнил, что в 2021 году было приобретено 217 единиц специализированной дорожной техники и навесного оборудования к ней. В текущем году планируется приобрести еще 90 единиц такой техники и прицепного оборудования.

Всего для содержания улично-дорожной сети города будет задействовано порядка 470 единиц специализированной техники (без учета погрузочно-самосвальной техники, привлекаемой на вывоз снега, и вспомогательной техники: автобусы, газели, легковые автомобили). Плановая выездная проверка готовности техники запланирована на октябрь 2022 года. До декабря текущего года вся техника поступит на муниципальные предприятия города.

В настоящее время готовность имеющейся техники превышает 70%. Обеспеченность водителями и механизаторами составляет пока только 50%, а дорожными рабочими – 40%. При этом общая готовность предприятий к зимнему сезону составляет порядка 50%.

Председатель комиссии Станислав Прокопович и депутат Герман Карачевский задали вопросы по наличию кадров для выполнения необходимых работ в осенне-зимний период. В частности, их волновал вопрос недостатка водителей и дорожных рабочих.

В свою очередь Андрей Житников заверил, что сейчас активно идет процедура набора сотрудников и планируется, что до 15 октября они будут трудоустроены.

Также депутаты обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».

По информации городской администрации, в этом году для реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было выделено 966 млн рублей. В настоящее время в работе находятся еще 17 объектов, которые пройдут приемку в конце сентября – середине октября этого года.

По проекту «Вам решать» в 2022 году планировалось отремонтировать 35 участков дорог в восьми районах города. Общая площадь ремонтируемых дорог и тротуаров составляет 73 217 квадратных метров.

По состоянию на середину сентября уже завершены работы на 33 объектах из 35 запланированных. По одному объекту – на ул. Гаражной работы еще ведутся, а по другому объекту муниципальный контракт был расторгнут, так как лестница в районе дома №13 по ул. Лопатина, которую планировалось отремонтировать по проекту «Вам решать» попадает в границы благоустройства Почаинского оврага.

Заслушав информацию, Станислав Прокопович просил уточнить запланированное финансирование и объем работ по проектам на будущий год.

Как отметил Андрей Житников, для реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году выделено финансирование в размере 930 млн рублей. На эту сумму запланирован ремонт 20 участков автомобильных дорог, протяженностью более 17 тысяч км.

По его словам, в рамках проекта «Вам решать» сумма на будущий год еще не определена, но предполагается, что она останется в границах текущего года – около 90 млн рублей.

Подводя итоги заседания, Станислав Прокопович отметил, что руководство региона и города задали хороший темп по ремонту дорог. «Хочется продолжать, не снижая набранных темпов. Я думаю, что и администрация, и подрядчики уже готовы к работе, понимают ее примерные объемы. Отдельно хотелось бы отметить реализацию проекта «Вам решать». Его суть, напомню, состоит в том, чтобы жители сами могли выбрать участки и территории, которые хотели бы отремонтировать в первую очередь. Чаще всего это дворовые территории и внутриквартальные проезды. Эту работу нужно продолжать», – резюмировал он.