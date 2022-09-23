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Общество23 сентября 2022 12:33

Всероссийский форум «Связь поколений» стартовал в Нижнем Новгороде

В мероприятиях форума примут участие 170 российских волонтеров
Мария СОРОКИНА

Всероссийский форум «Связь поколений впервые проходит в Нижнем Новгороде, сообщают «Волонтеры Победы». С 22 по 25 сентября в мероприятиях форума примут участие 170 волонтеров со всей страны, которые на постоянной основе заботятся о ветеранах ВОВ и Второй мировой войны.

Участники мероприятия пройдут мастер-классы и тренинги, послушают лекции опытных специалистов в сфере работы с ветеранами.

В частности, участники форума создадут «портрет пожилого человека и активиста», а еще узнают больше об эмпатии, окажут помощь в развитии электронного архива воспоминаний ветеранов.

- Приятно, что местом для проведения форума был выбран Нижний Новгород. Уверены, что каждый участник получит полезные знания и успеет насладиться красотой нашего города, – сказала руководитель регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.